الإكوادور تعلن حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات لمكافحة الجريمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس الإكوادور جييرمو لاسو حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بسبب العنف المتزايد وارتفاع معدلات الجريمة هناك.

ويعتبر هذا الإجراء ساري المفعول منذ اليوم السبت في مقاطعات جواياس ومانابي وإزميرالداس، وفقا لما كتبه لاسو على موقع تويتر.

وأعلن الرئيس عن "عمل منسق وشامل" بين الشرطة والقوات المسلحة بمشاركة إجمالي تسعة آلاف عنصر أمن في المقاطعات الثلاث.

إضافة إلى ذلك سيتم حظر التجوال من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الخامسة صباحا لمدة ستين يوما في بعض أجزاء المنطقة الساحلية.

وكتبت صحيفة إل يونيفيرسو الإكوادورية: "الإعلان يأتي في لحظة صعبة بالنسبة لهذه المقاطعات، خاصة في جواياس".

وأضافت الصحيفة أنه وقعت انفجارات خارج السجن وتهديدات بالقنابل في مباني تابعة لوزارة العدل خلال الأيام القليلة الماضية.

كان 118 شخصا لقوا حتفهم في قتال دموي بين العصابات داخل سجن بالقرب من مدينة جواياكيل الساحلية في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، ما يمثل أسوأ مذبحة في أحد سجون الإكوادور حتى الوقت الحاضر.

فرض الرئيس لاسو حالة الطوارئ لمدة 60 يوما على السجون في جميع أنحاء البلاد.

تكتظ السجون في الإكوادور مثل أي مكان آخر في أمريكا اللاتينية.

وتسيطر العصابات على العديد من السجون في البلاد.

ويدير العديد من زعماء العصابات المسجونين منظماتهم الإجرامية من داخل السجون.

وقال حاكم جواياس، بابلو أروسيمينا، "إن العدو هو تهريب المخدرات".