يعقد بعد غد الثلاثاء بمقر جامعة الدول العربية اجتماع الدورة الثالثة لمجلس الوزراء العرب المعنيين بالأرصاد الجوية والمناخ، والاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي للمجلس.



وفي هذا الإطار، انطلق اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية، ويستمر لمدة يومين، للتحضير للاجتماع الوزاري بعد غد.



وقال مدير إدارة البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية الدكتور محمود فتح الله -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- "إن اللجنة اختارت سالم غلام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية كرئيس لهذا الاجتماع "الاجتماع الـ37 للجنة الدائمة للأرصاد الجوية) إلى حين صدور قرار من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتعيين رئيس جديد للجنة".



وناقش اجتماع اللجنة عدداً من الموضوعات، من بينها أرصاد الطيران والتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية وإدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ والتدريب وبناء القدرات والمنتدى العربي للتوقعات المناخية والاستراتيجية العربية لخدمات الأرصاد الجوية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وشعار اليوم العربي للأرصاد الجوية 2023.



وتطرق الاجتماع أيضا إلى تطوير عمل مجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والمناخ، وناقش مبادرة الإنذار المبكر للجميع التي تم إطلاقها في مؤتمر (COP27) بشرم الشيخ، وإنشاء مركز عربي للإنذار في مجال الأرصاد الجوية، والتنسيق العربي في انتخابات المؤتمر العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية المقرر عقده نهاية مايو المقبل.