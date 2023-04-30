محافظ شمال سيناء يفتتح وحدتين صحيتين بالشيخ زويد

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، اليوم الأحد، وحدتين صحيتين بالشيخ زويد، في حضور القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية ومشايخ القبائل والعواقل.

وقال المحافظ إن افتتاحات الشيخ زويد تأتي في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، مشيرا إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية في شتى القطاعات بهذه المناسبة في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأعلن استمرار الاحتفال بعيد تحرير سيناء حتى الخامس من مايو المقبل والتي يتضمن افتتاح مسجد الجفجافة وتسليم عقود منازل التجمع التنموي في خشم القاد بمركز الحسنة بوسط سيناء.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن وحدة الخروبة الصحية تم تطويرها ورفع كفائتها بتكلفة 3.8 مليون جنيه منها 2.8 مليون تطوير ورفع كفائة ومليون تجهيزات طبية وغير طبية، وذلك لخدمة القرية الأم و13 تابعًا لها،مضيفا أن الوحدة أقيمت علي طابقين وتقدم خدمات الرعاية الأساسية، الاستقبال، التطعيمات، طب الاسرة، تنظيم الاسرة، المبادرات الرئاسية، مكتب الصحة "تسجيل المواليد والوفيات"، الاسنان، الصيدلة، المعمل.

أشار شوكة إلى أن وحدة قبر عمير الصحية تم تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة 4 مليون جنيه منها 3 مليون تطوير ورفع كفاءة ومليون تجهيزات طبية وغير طبية، وذلك لخدمة القرية الام و8 توابع لها، لافتا الي أن الوحدة أقيمت على 3 طوابق وتقدم خدمات الرعاية الأساسية، الاستقبال، التطعيمات، طب الاسرة، تنظيم الاسرة، المبادرات الرئاسية، مكتب الصحة "تسجيل المواليد والوفيات"، الاسنان، الصيدلة، المعمل.