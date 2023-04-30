أمين مجلس التعاون الخليجي يدعو لتغليب مصلحة السودان الوطنية

دعا أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، خلال لقائه مبعوث القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، لتغليب مصلحة السودان الوطنية.



ودعا في تصريحات أوردتها فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد، إلى التهدئة ووقف كل أشكال التصعيد في السودان.



وأكد حرص المجلس على أمن السودان وسلامته واستقراره، قائلًا: «نساند السودان لمواجهة التحديات كافة وتحقيق تطلعات شعبه، ونحرص على تماسك الدولة السودانية ومؤسساتها».



وفي وقت سابق، استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم الأحد، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم الأحد، جرى خلال اللقاء، الذي حضره مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان.



وأكد وزير الخارجية السعودي على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف أشكال التصعيد العسكري كافة، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق.