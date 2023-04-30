الرئيس الإيراني يعتزم زيارة سوريا الأربعاء المقبل

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يعتزم زيارة سوريا الأربعاء المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الثورة عام 2011.

وذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من دمشق الجمعة الماضية إن زيارة رئيسي، وهي الأولى لرئيس إيراني الى سوريا منذ عام 2010، ستستمر ليومين، وسيجري خلالها "مباحثات رسمية مع الرئيس بشار الأسد تتضمن تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين وخصوصاً في الجانب الاقتصادي".

وتأتي زيارة رئيسي لسوريا في خضمّ تحرّكات دبلوماسية إقليمية يتغيّر معها المشهد السياسي في المنطقة منذ اتفاق الرياض وطهران على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي. وتتزامن كذلك مع انفتاح عربي، سعودي خصوصاً، تجاه دمشق التي قاطعتها دول عربية عدة منذ اندلاع النزاع عام 2011.

كما تأتي بعد أيام من اجتماع استضافته موسكو بحضور إيران وجمع مسؤولين سوريين وأتراكا، في خطوة تأتي في إطار مساع لإصلاح العلاقات بين دمشق وأنقرة.