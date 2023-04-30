طالبت الآلية الثلاثية الأممية الإفريقية، اليوم الأحد، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالموافقة على هدنة لمدة 72 ساعة، وضمان تنفيذها.



ودعا بيان صادر عن الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية "إيقاد"، قائدي الجيش عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى "الموافقة على تمديد آخر لوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة وضمان تنفيذه بالكامل" من الطرفين.



وحث "أطراف الصراع على احترام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، والامتناع عن شن هجمات على المناطق المأهولة بالسكان والمدارس ومرافق الرعاية الصحية"، بحسب وكالة الأناضول التركية.



وأردف: "يجب على جميع الأطراف تذكير مقاتليهم بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي".



وأفاد بأن "وقف إطلاق النار هذا يمهد الطريق لإجراء محادثات بين الجانبين نحو تحديد وقف دائم للأعمال العدائية القتالية".



وفي وقت سابق الأحد، أعلنت قوات "الدعم السريع"، تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة منتصف ليل الأحد/الإثنين.



ورغم إعلان الجيش و"الدعم السريع" الموافقة على الهدنة عدة مرات سابقة إلا أن الاشتباكات تستمر بينهما، وسط اتهامات متبادلة بخرقها.



ومنذ 15 أبريل الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة البرهان، والدعم السريع بقيادة حميدتي، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.