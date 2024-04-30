محافظ جنوب سيناء يصدق على 10 قرارات تصالح على مخالفات البناء لأهالي رأس سدر

صدق اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، على عدد 10 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء "نموذج 10" لأهالي مدينة رأس سدر، وذلك خلال عرض علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر.

و ذلك بعد استيفاء كافة الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ويبلغ إجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة راس سدر978 حالة تصالح علي مخالفات البناء.

ووجه المحافظ بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات لسرعة التصديق عليها