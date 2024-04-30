صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 34 ألفا و535 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 34 ألفا و535 شهيدا و77 ألفا و704 مصابين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل على إثرها للمستشفيات 47 شهيدا و61 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ207 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".