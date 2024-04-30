تراجع مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 2ر1% خلال مارس الماضي

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أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم الثلاثاء تراجع مبيعات التجزئة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر1% شهريا لتصل إلى 691ر14 تريليون ين (7ر93 مليار دولار).

وعلى أساس سنوي زادت مبيعات التجزئة في اليابان خلال مارس الماضي بنسبة 2ر1% بعد زيادتها بنسبة 7ر1% شهريا و7ر4% سنويا خلال الشهر السابق.

وخلال الربع الأول من العام الحالي سجلت المبيعات نموا بنسبة 6ر2% سنويا إلى 753ر40 تريليون ين، في حين لم تسجل أي تغيير مقارنة بقيمتها خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وتراجعت المبيعات التجارية في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 1% شهريا و بنسبة 7ر1% سنويا إلى 577ر53 مليار ين، في حين تراجعت مبيعات الجملة بنسبة 9ر0% شهريا وتراجعت بنسبة 7ر2% سنويا إلى 886ر38 مليار ين.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم ارتفاع الناتج الصناعي في اليابان خلال مارس الماضي بنسبة 8ر3% مقارنة بالشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون زيادة الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر3% بعد تراجعه خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 6ر0% شهريا.

وعلى أساس سنوي تراجع الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر6% بعد انكماشه بنسبة 9ر3% خلال الشهر السابق.

ومع نشر البيانات، خفضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تقييمها لحالة الناتج الصناعي وقالت إنه يتذبذب بشكل غير حاسم لكنه ضعيف.

وبحسب توقعات الوزارة، من المنتظر نمو الناتج الصناعي بنسبة 1ر4% خلال الشهر الحالي ثم بنسبة 4ر4% في مايو المقبل.