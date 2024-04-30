رئيس وزراء اليابان: لا نخطط حاليا لحل البرلمان بعد هزيمة الحزب الحاكم في الانتخابات التكميلية

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعتزم حل البرلمان، بعد يومين من خسارة حزبه الديمقراطي الليبرالي 3 مقاعد في مجلس النواب في الانتخابات التكميلية، في ظل فضيحة مالية أدت لتآكل شعبية الحزب.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن كيشيدا قال للصحفيين إن الحزب الديمقراطي الليبرالي والحكومة سوف تركزان على تحقيق نتائج من خلال التغلب على عدة قضايا، مثل إصلاح الصناديق السياسية، مضيفا أنه لا يعتزم على الإطلاق حل مجلس النواب من أجل إجراء انتخابات مبكرة.

وأجريت الانتخابات التكميلية، أمس الأول الأحد، بعدما تعرض الحزب الديمقراطي الليبرالي، المدعوم بصورة أساسية من الناخبين المحافظين، لتدقيق مكثف عقب أن تجاهل بعض أعضائه الإفصاح عن جزء من دخلهم من حفلات جمع الأموال.

وخسر المرشح الوحيد للحزب في الانتخابات التكميلية التي أجريت على 3 مقاعد أمام مرشح الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض.

وفي أعقاب الانتخابات التكميلية، عززت المعارضة من مطالبتها لكيشيدا بحل مجلس النواب في أقرب وقت في ظل تزايد التوقعات بأن يواجه الحزب الديمقراطي الليبرالي هزيمة كبيرة في حال تم إجراء الانتخابات العامة في المستقبل القريب.