إدخال 118 شاحنة مساعدات من معبري رفح وكرم سالم إلى قطاع غزة

دخلت 118 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، من خلال معبري رفح البري، وكرم أبو سالم.

وأكد مصدر في شمال سيناء، في بيان له اليوم، أنه تم إدخال 37 شاحنة من خلال معبر رفح البري تشمل "4 غاز، و2 سولار، و12 كراتين غذائية، و1 مياه، و5 مواد تنظيف، و9 دقيق، و1 مراتب، و2 حفاظات أطفال، و1 مولد كهربائي.

وأضاف المصدر، أن 81 شاحنة مساعدات دخلت من خلال معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة منها 44 كراتين غذائية، و5 مياه، و4 مستلزمات طبية، و7 ملابس وأحذية، و1 مراتب، و1 بطانيات، و1 خيام، و5 أدوية و1 حفاظات أطفال، و1 تمر، و11 مساعدات إماراتية.