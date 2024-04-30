أبو الغيط خلال زيارته لأطفال جرحى من غزة: رأيت بعض آثار جرم يندى له الجبين

أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مستشفى سدرة بالدوحة، الذي يستقبل عددا معتبرا من الأطفال الغزاويين ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، برفقة وزيرة دولة قطر للتعاون الدولي لؤلؤة بنت راشد الخاطر.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن «أبو الغيط» تفقد بعض المرضى في ذلك المستشفى الذي يعد صرحا طبيا مهما يقدم خدمات صحية عالية، واستمع إلى شرح الفريق الطبي حول إجراءات التكفل بهم، والتي لا تقتصر فقط على العلاج الطبي، بل تشمل أيضا التكفل النفسي والتعليم واستقبال ذويهم في أفضل الظروف.

وفي هذا الصدد أحاطت الوزيرة لؤلؤة الخاطر، الأمين العام، بالجهود الإغاثية الإنسانية التي تقدمها دولة قطر للتكفل بضحايا جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأفادت المسئولة بأن الحكومة القطرية بالتعاون مع الجهات الإغاثية، تتكفل بعلاج عدد 1500 طفلا فلسطينيا من الجرحى الذين هم في حالة حرجة جدا، موزعين على عدد من المستشفيات القطرية.

وأضافت أن قطر خصصت مراكز سكنية مجهزة لاستقبال الأطفال الذي لا تستدعي حالتهم الصحية البقاء في المستشفيات ويحتاجون إجراء متابعة طبية دورية بعد العمليات التي خضعوا لها، فضلا عن الجهود الإنسانية التي تقوم بها قطر في قطاع غزة بالتعاون مع جمهورية مصر العربية.

كما تأسفت لارتفاع عدد حالات بتر أعضاء بعض الأطفال؛ بسبب منع السلطات الإسرائيلية دخول الأدوية وتعطيل إجراءات إجلائهم عمدا عبر الأراضي المصرية.

وخلال الزيارة، عبّر أبو الغيط عن حزنه الشديد لما رآه من بعض حالات الضحايا من الأطفال، معربا عن شكره العميق للحكومة القطرية على جهودها الإنسانية لتخفيف الآثار الكارثية للحرب على غزة.

وقال على هامش زيارته للمستشفى: «رأيت بعض آثار جرم يندى له الجبين، وشكرا لقطر على كل جهودها الإغاثية».