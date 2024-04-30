نهضة بركان: مستعدون لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الكتابي حسين، المتحدث باسم نادي نهضة بركان المغربي إن فريقه مستعد لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام الزمالك.

وتابع الكتابي حسين في تصريحات تليفزيونية: "مستعدون للدور النهائي في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسنلعب بمبادئ كرة القدم وهي التسامح والروح الرياضية".

وأضاف: "الحديث عن مواجهة الزمالك في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية سابق لأوانه.. الفريق سيحصل على راحة في الأيام القادمة، قبل استعداداته للمباريات القادمة".

وزاد: "سنخوض مباراة نهائي كأس الكونفدرالية بالهدف الأسمى وهو تحقيق اللقب، حتى وإن كانت مباراة الإياب في القاهرة أمام الزمالك".

وأكمل: "عمر العرجون موقوف لمباراة واحدة وهي المواجهة التي لم تلعب أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بسبب إدخال أمور خارجية بعيدة عن كرة القدم".

وواصل: "ليست لدينا أزمة في نهائي كأس الكونفدرالية إن شارك العرجون أو لا، فالفريق لا يقف على أي لاعب، والجهاز الفني لديه الحلول".

وأتم الكتابي حسين تصريحاته قائلًا: "نحن في نهضة بركان نريد فقط تطوير كرة القدم في بلادنا، ومعين الشعباني، المدير الفني على دراية بالكرة المصرية، وإن لم يكن على دراية فهذا لن ينقص من إمكانياته".