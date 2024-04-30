محافظ بني سويف يتفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى ناصر المركزي

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مستشفى ناصر المركزي والتي تشهد أعمال إحلال وتجديد وتطوير تطوير ورفع كفاءة، ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءات المستشفيات العامة والمركزية والتوعية.

رافق المحافظ خلال الزيارة، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وعلي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، المهندس إسلام العطار ممثل الشركة المراسم الدولية المنفذة للمشروع، المهندس أحمد عبد الهادي مهندس المشروع، وبعض التنفيذيين المعنيين من الوحدة المحلية والإدارة الصحية.

وتابع المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بالمستشفى، والتي تضمنت إزالة المباني القديمة وتجهيز الموقع الذي يشهد حاليا أعمال الأساسات والأعمدة الخرسانية تمهيدا للبدء في أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتضمن إنشاء مبنى رئيسي "جديد" يضم جزءين متصلين على شكل حرف U على مساحة إجمالية 6 آلاف متر عبارة عن 2 مبنى "الأول يتكون من دور أرضي و3 علوي والثاني أرضي و4 علوي "يشمل العديد من الأقسام منها الاستقبال والطوارئ.