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إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 12:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 12:07 ص

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، قائمة الدراويش لمواجهة الأهلي، المقرر لها الأربعاء المقبل، على ملعب برج العرب ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

شهدت القائمة وجود باسم مرسي وخالد النبريصي، وجاءت كالآتي..

«أحمد عادل عبد المنعم - محمد فوزي - كمال السيد - محمد عمار - محمد نصر - حمدي النقاز - عبد الكريم مصطفى - عصام صبحي - عماد حمدي - محمد بيومي - عمر الساعي - محمد مخلوف - محمد حسن - محمد عبد السميع - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - نادر فرج - خالد النبريصي - باسم  مرسي - أحمد الشيخ - حمادة صلاح - إيريك تراوري»


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