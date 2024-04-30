الصين تعترض سفينتين للفلبين في بحر الصين الجنوبي

اتهمت الفلبين، اليوم، خفر السواحل الصيني باعتراض اثنتين من سفنها، ومنع وصولهما إلى منطقة شعاب مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، في حادثة أكدتها سلطات بكين. وذكر خفر السواحل الفلبيني، في بيان، أن نظيره الصيني قام بتركيب حاجز عائم بطول 380 مترا يحجب مدخل المياه الضحلة بالكامل، مما يقيد الوصول إلى منطقة شعاب /سكاربورو/ المرجانية، لافتا إلى تعرض إحدى السفينتين لأضرار جراء استهدافها بمدافع مائية.

من جانبها، نوهت سلطات بكين إلى قيام قواتها البحرية بالتصدي لسفينتين فلبينيتين قامتا بالتسلل إلى المياه المجاورة لجزيرة /هوانغيان/، داعية مانيلا إلى "الوقف الفوري لأعمالها غير المشروعة والاستفزازية، وعدم تحدي تصميم الصين الراسخ على حماية سيادتها".

تجدر الإشارة إلى أن الصين تعلن باستمرار عن أحقيتها بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي، لكن دولا ساحلية أخرى، مثل الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي، تطالب بحرية الملاحة فيه.