وزير المالية في جنوب أفريقيا يحدد موعدا لمحاولة ثالثة لإقرار الميزانية في البرلمان

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يعتزم وزير المالية في جنوب أفريقيا إينوك جودونجوانا، العودة إلى البرلمان في 21 مايو لعرض ثالث محاولة له هذا العام لإقرار الميزانية.

وأعلن الوزير، الموعد الجديد لعرض الميزانية خلال إيجاز صحفي، اليوم الأربعاء، في العاصمة بريتوريا.

ويقوم جودونجوانا بإعادة النظر في خططه بخصوص الإنفاق بعد أن أجبره خلاف داخل الائتلاف الحاكم بشأن زيادة ضريبية مقترحة على التراجع عنها، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ونتج عن ذلك عجز في الخزانة الوطنية بقيمة 75 مليار راند (4 مليارات دولار)، يتعين تغطيته خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وكان حزب التحالف الديمقراطي – ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم – وراء تعطيل محاولتي جودونجوانا السابقتين لإقرار الميزانية، بسبب اعتراضاته على زيادة مقترحة في ضريبة القيمة المضافة.

وأثار ذلك مخاوف المستثمرين من احتمال انسحاب الحزب الداعم لقطاع الأعمال من الائتلاف الحاكم؛ مما يفسح المجال أمام أحزاب يسارية مثل حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" للانضمام إلى الحكومة، الأمر الذي يعرض مسار الإصلاحات الاقتصادية للخطر.

وسحب جودونجوانا، اقتراح زيادة ضريبة القيمة المضافة، في 24 أبريل؛ مما أبقى على تماسك الائتلاف.