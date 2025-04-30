محافظ المنوفية: طرح فرص استثمارية واعدة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز موارد المحافظة

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، دعمه الكامل لتحفيز المستثمرين وتوفير بيئة أعمال جاذبة تساهم في تعظيم الموارد الذاتية للمحافظة، مشيرا إلى طرح المحافظة 6 قطع أراضٍ متميزة كفرص استثمارية واعدة بحق الانتفاع أو بالمشاركة مع القطاع الخاص، بهدف دفع عجلة التنمية وتحقيق عوائد اقتصادية تعود بالنفع العام.



جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عقده المحافظ اليوم، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، وعدد من المستشارين ومديري الإدارات المعنية، لمناقشة واستعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات تمكين القطاع الخاص لإقامة مشروعات خدمية وتنموية توفر فرص عمل حقيقية للشباب وتحقق التنمية المستدامة على أرض المحافظة.



وأوضح المحافظ أن المنوفية تمتلك فرصا واعدة في قطاعات حيوية، مشددا على أهمية استغلال الأصول غير المستغلة وتحقيق أفضل عائد منها، كما استعرض الاجتماع عددا من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية على بعض المواقع التابعة للمحافظة.



ووجّه المحافظ بتقديم كل التيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل العقبات أمامهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم قطاع الاستثمار وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.



كما دعا أبو ليمون الراغبين في الاستثمار إلى الاطلاع على الفرص المتاحة من خلال الخريطة الاستثمارية الرسمية عبر الرابط: https://www.investinegypt.gov.eg/Arabic/Pages/exploreMap.aspx?cat=2