نقابة الصحفيين تنظم دورة تدريبية حول صحافة المستقبل

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، بالتعاون مع المرصد المصري للصحافة والإعلام عن تنظيم منحة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز حول "صحافة المستقبل.. كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل السلطة الرابعة؟!.

وبحسب بيان نقابة الصحفيين، يتم تنفيذ الدورة وتُجرى أعمالها على مدار 15 ساعة تدريبية موزعة على 10 جلسات، بواقع جلستين في اليوم لخمسة أيام تدريبية، ويحاضر بها كل من: ياسر الزيات، إيمان الوراقي، مها صلاح الدين، أحمد جمال، عمر عبد الناصر.

ويمكن التقدم للدورة من خلال نموذج الاشتراك على الرابط التالي: https://forms.gle/vYkHiEz7uPVJ944DA وللاستعلام تليفونيًا: 01099221510