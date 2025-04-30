مقرر استثمار الحوار الوطني: السيسي يملك إرادة نهضة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث

أشاد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة المفروضة من جهات مختلفة على المشروعات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تحتسب على صافي الأرباح، معتبرا هذا التوجه «حلما» لقطاع المستثمرين ورجال المال والأعمال والصناع والتجار.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» عبر شاشة «الحياة»، إن الوصول في مصر إلى تنفيذ مثل هذا القرار كان «حلما لم يكن أحد يتخيله»، مبررًا ذلك بأن حصر الرسوم والمصروفات والضرائب وأنواعها المختلفة يصل إلى «مئات» كانت تفرضها جهات متعددة.

وأكد أن استبدال الرسوم بضريبة موحدة سيمنح المستثمر، سواء الأجنبي أو المحلي، وضوحا تاما بشأن التزاماته المالية، مشددا أن النظام الجديد سيساعد في تجنب حالات التعثر التي كانت تحدث عندما كانت الأنشطة تخسر وتثقل بالرسوم وتضطر إلى إغلاق بعض المصانع.

وأوضح أن تطبيق القرار سيتطلب تعديل العديد من القوانين والقرارات التي تُفرض بموجبها الرسوم الحالية، مشيدا في الوقت ذاته بخفض زمن الإفراج الجمركي.

ودعا المصريين إلى التحلي بالثقة في اقتصاد بلادهم. قائلا: «رغم كل الضبابية في الاقتصاد العالمي، الدولة تسير بخطى ثابتة، مصر قبلة للاستثمار، ولازم المصريين يكون عندهم هذه الثقة، عملنا بينة تحتية وكل حجم هذا الانفاق وكانت الناس تعترض عليه ويقولوا الأولويات الأن ظهرت أهميته وكان مطلوب ليه».

وأرجع كل التطورات إلى توفر الإرادة السياسية، قائلا: «كنا دائما نقول على مدار تاريخنا كله مصر تحتاج إلى إرادة سياسية، والإرادة السياسية هي القائد، الآن تحققت لدينا هذه الإرادة السياسية، في العصر المصري الحديث، منذ محمد علي، لم يمتلك أحد الإرادة السياسية لنهضة هذا البلد مثلما حدث في السنوات العشر الأخيرة من عهد الرئيس السيسي».