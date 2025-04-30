اليابان تعقد جولة ثانية من محادثات الرسوم الجمركية مع أمريكا غدا

قال كبير المفاوضين اليابانيين بشأن التعريفات الجمركية ريوسي أكازاوا، إنه سيتم عقد جولة ثانية من المحادثات مع أمريكا بشأن رسومها الجمركية المرتفعة، غدا الخميس في واشنطن، حيث تسعى الدولة الآسيوية إلى الحصول على إعفاءات من الرسوم التي تؤثر على السيارات والصلب وغيرها من القطاعات.

وأضاف أكازاوا وهو مساعد مقرب من رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، للصحفيين اليوم الأربعاء قبل مغادرة طوكيو: "أريد أن أخطو خطوة أو خطوتين إلى الأمام من خلال وضع دائمًا في الاعتبار كيفية إنشاء علاقة مربحة للجانبين" مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طبقا لما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم.

ويعتزم الوزير المسئول عن إنعاش الاقتصاد، لقاء وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وآخرين، خلال زيارته التي تستمر 3 أيام، حيث من المرجح أن يكون قطاعا السيارات والزراعة على جدول الأعمال.

وفي الجولة الأولى من المحادثات في منتصف أبريل، أعرب الجانب الأمريكي، عن استيائه من عدد السيارات التي يتم تصنيعها في الولايات المتحدة المستوردة إلى اليابان، ودفع حليفه الأمني ​​إلى فتح سوقه أمام المزيد من المحاصيل التي يتم زراعتها في الولايات المتحدة مثل الأرز ولحوم البقر والبطاطس، طبقا لما ذكرته مصادر قريبة من الأمر.

وفي مسعى لدفع واشنطن إلى مراجعة الرسوم الجمركية، تدرس اليابان، اقتراح توسيع واردات الأرز المزروع في أمريكا المعفاة من الرسوم الجمركية وزيادة مشتريات فول الصويا والذرة من البلاد، طبقا لما ذكرته المصادر.