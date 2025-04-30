الإدارة العامة لمراقبة الأغذية تعقد دورة تدريبية حول سلامة الغذاء بشمال سيناء

عقدت الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بمديرية الصحة في شمال سيناء دورة لمفتشي مكاتب الرقابة على الأغذية بالمحافظة.

وأكد الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة بشمال سيناء، أن الدورة تهدف إلى تعزيز قدرات ومهارات المشاركين في تطبيق أحدث المعايير والإجراءات المتعلقة بسلامة الغذاء، والتعرف على آليات الكشف والتعامل مع الأمراض والتسممات المنقولة عن طريق الغذاء، بما يضمن رفع مستوى الرقابة على الأغذية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في محافظة شمال سيناء.

من جانبه أوضح محمد توفيق مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة، أن الدورة يقدم محتواها نخبة من المتخصصين في مجال سلامة الغذاء، يتقدمهم أسامة سمك وشريف عبدالمنعم، كبيري مراقبي الأغذية بالإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة عن أهمية "سلامة الغذاء والأمراض المنقولة عن طريق الغذاء والتسممات الغذاء"، مؤكدا أن الدورة تستهدف مفتشي الأغذية العاملين بالمكاتب المركزية لمراقبة الأغذية بمختلف أنحاء شمال سيناء.