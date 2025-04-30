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ألقت قوات الأمن السعودية القبض على 4 صينيين لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية.

وقال الأمن العام السعودي في بيان له اليوم الأربعاء إن "دوريات الأمن في مكة المكرمة قبضت على 4 وافدين من الجنسية الصينية لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة".

واضاف البيان أنه"جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وأهاب الأمن العام بالمواطنين السعوديين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والإبلاغ عمن يخالف ذلك .