رجال طائرة الأهلي يواجه الفتح الرباطي المغربي في ربع نهائي بطولة إفريقيا

الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي يلتقي في التاسعة مساء اليوم الخميس مع الفتح الرباطي المغربي، في المباراة التي تجمع الفريقين في ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية المقامة في رواندا.

ونجح الاهلي فى التأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية بعدما نجح في الفوز على كاليبي الغاني بثلاثة أشواط دون رد، في مباراة دور الـ 16 التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، فيما تأهل الفتح الرباطي المغربي بعدما فاز على الجيش الرواندي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتضم قائمة رجال طائرة الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا 14 لاعبًا، وهم كل من حسام يوسف وعبدالحليم عبو ومحمد عسران وحمادة عثمان ومحمد رمضان وعبدالرحمن سعودي وعبدالرحمن الحسيني ويوسف الصافي وزياد أسامة وحازم محمد وخوسيه ماسو وألكساندر بوتكو وحمزة الصافي وعمر شريف.

ويضم الجهاز الفني كلا من الأمريكي جوردون مايفورث مديرًا فنيًا، ومحمد السيد مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان المدير الإداري، وأحمد أسامة إداري الفريق، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وأسامة طعيمة وعبد الرحمن غانم إخصائيي التأهيل البدني، وإسلام محمدي إخصائي العلاج الطبيعي، وعبد الرحمن إبراهيم وأحمد رضا محللي الأداء، وحسام الدين عناية مخطط الأحمال،