ليتوانيا تستعد للانضمام إلى مهمة تقودها أمريكا في مضيق هرمز

قال رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، إن بلاده ينبغي أن تنضم إلى مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز، في إظهار للتضامن مع واشنطن.

وأضاف ناوسيدا، أنه يخطط لعقد مجلس دفاع الدولة قريبا لعرض المقترح، بعد أن تلقت بلاده دعوة من الولايات المتحدة للانضمام إلى المهمة. كما سيتطلب التفويض موافقة البرلمان، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وتأتي الدعوة في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز مغلقا فعليا، حيث تسيطر إيران على المرور عبر هذا الممر المائي الحيوي منذ أوائل مارس، فيما فرضت الولايات المتحدة حصارها الخاص في منتصف أبريل.

وقال ناوسيدا للصحفيين في فيلنيوس، الخميس: "نحن نقف في تضامن. ونحن بالتأكيد نفهم أنه لا ينبغي لنا فقط أن نطالب ونأخذ، بل أيضا أن نعطي".