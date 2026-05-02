وزير الخارجية الألماني: تصريحات ترامب لا تثير الشكوك حول أهمية القواعد الأمريكية بألمانيا

رد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، بهدوء على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دراسة بلاده تخفيض عدد أفراد القوات الأمريكية في ألمانيا.

وخلال لقاء مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في الرباط، قال فاديفول اليوم الخميس: "نحن مستعدون لذلك"، وأوضح الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أن هيئات حلف شمال الأطلسي (الناتو) تجري نقاشات وثيقة ومبنية على الثقة بهذا الشأن، وهي بانتظار القرارات الأمريكية، "ويجب لهذه القرارات أن تُناقش معنا ومع الآخرين، كما هو متعارف عليه بين الحلفاء والشركاء".

وأشار فاديفول إلى أن ما قرأه الجميع لترامب هو "إعلان عن مراجعة"، ورأى أنه لا يوجد شيء جديد في هذا، وتابع أن تركيز الولايات المتحدة بشكل متزايد على منطقة المحيط الهادئ والصين هو توجه طُرح منذ فترة طويلة من جانب إدارات أمريكية مختلفة.

وأضاف: "أنا أواجه هذا الأمر بهدوء". واستطرد فاديفول أنه في ظل الحاجة إلى تحمل مزيد من المسؤولية الأمنية، فإن ألمانيا تبذل جهودًا لتعزيز جيشها وتعزيز الركيزة الأوروبية داخل الناتو، ورأى أن هذا الأمر من شأنه أيضًا أن يخفف العبء عن الأمريكيين إلى حد ما.

ويأتي هذا الإعلان الأمريكي بعد انتقادات حادة وجهها ترامب إلى ميرتس، بسبب تصريحات الأخير التي انتقد فيها الهجوم الأمريكي على إيران. وكتب ترامب على منصته عن ميرتس "إنه لا يدري عما يتحدث!".

وأضاف أنه "ليس من المستغرب أن تكون أوضاع ألمانيا سيئة إلى هذا الحد، اقتصاديا ومن نواحٍ أخرى"، متهما المستشار بأنه يوافق بموقفه هذا على امتلاك إيران أسلحة نووية.

ومع ذلك، أعرب فاديفول عن اعتقاده بأن تصريحات ترامب لا تثير الشكوك حول أهمية القواعد الأمريكية الكبرى في ألمانيا؛ حيث أكد أن قاعدة رامشتاين الجوية تؤدي دورًا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة "للولايات المتحدة ولنا"، مشيرا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على المستشفى العسكري الأمريكي في لاندشتول أو منطقة التدريب العسكري في جرافنفور، بالإضافة إلى المقر القيادي في شتوتجارت.

وخاطب فاديفول محدثيه قائلا:" أنتم ترون فيّ مؤيدًا ثابتًا للتحالف العابر للأطلسي". وأضاف أنه يلمس في جميع تصرفات الإدارة الأمريكية أن "هذا الاقتناع موجود لدى المسؤولين، ولدى جميع العسكريين، وكذلك في وزارة الخارجية التي نتعاون معها بشكل وثيق ضمن هياكل الناتو".

واعتبر فاديفول أن حلف شمال الأطلسي هو أنجح تحالف دفاعي في العالم، وأن العمل على تماسكه "من أبرز مهامي"، مؤكدًا أنه "لن يتأثر بأي شكل من الأشكال، وأن هذا الأمر ينطبق على الحكومة الألمانية بأكملها".