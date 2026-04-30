محافظ القليوبية يوجه بإنهاء أعمال المرافق بطريق طوخ – شبين القناطر تمهيدا لبدء أعمال الرصف

عقد الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعا تنسيقيا موسعا اليوم بمقر ديوان عام المحافظة؛ لمناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة برصف طريق طوخ – شبين القناطر بطول 22 كيلو مترا، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وممثلي رؤساء شركات المرافق والجهات المعنية، والنائب ياسر قدح عضو مجلس النواب عن مركز طوخ، لبحث سبل تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع وسرعة إنهاء الأعمال الفنية والميدانية قبل بدء أعمال الرصف.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف العمل بالقطاعات المتبقية، لضمان تسليم الطريق في الموعد المحدد ووفق أعلى المعايير الفنية، بما يسهم في خدمة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بين المركزين.

وخلال الاجتماع، الاتفاق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي على تكثيف الجهود للانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد المتبقية أسفل الطريق الحر، وكذا أعمال الربط الخاصة بكوبري الرمل خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا.

وأعلن محافظ القليوبية، صدور جميع تصاريح الحفر الخاصة بالجهاز التنفيذي بمنطقة عزبة القاضي بطول 400 متر، على أن يتم الانتهاء من كل الأعمال والمرافق بالمنطقة خلال شهرين من تاريخه، بما يهيئ الطريق بالكامل لبدء أعمال الرصف دون أي معوقات.

وأكد المحافظ، التنسيق مع شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والتي أفادت بعدم الحاجة لمد كابلات جديدة لمسافة 5 كم، مع الاعتماد على بدائل فنية داخل محيط المحطات، بما يساهم في تسريع وتيرة التنفيذ.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ القليوبية، ضرورة التزام جميع الجهات بالجدول الزمني المحدد، لإنهاء وتسليم الطريق بالكامل لجهة الرصف خلال شهرين بحد أقصى، مشددا على متابعته الشخصية والميدانية المستمرة لهذا المشروع الحيوي الذي يُعد شريانا مروريا مهما بالمحافظة