البرلمان الأوكراني يرفض استقالة رئيس الوزراء

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رفض البرلمان الأوكراني استقالة رئيس الوزراء فولوديمير جرويسمان، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات مبكرة خلال الصيف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن 97 نائبا فقط صوتوا اليوم الخميس لصالح قبول استقالة جرويسمان. ويشار إلى أنه يجب موافقة 226 نائبا لقبول الاستقالة.

وكان جرويسمان قد أعلن استقالته من منصبه عقب أن تولى الرئيس فولوديمير زيلينسكى مقاليد السلطة هذا الشهر.

وكان زيلينسكي قد قام بحل البرلمان في محاولة لترسيخ سلطة حزبه.

وقال جرويسمان، الذي من المقرر أن ينافس حزبه المشكل حديثا في الانتخابات المبكرة" أقبل أي قرار يصدره البرلمان".

ومن المقرر أن يبقى جرويسمان رئيسا للوزراء لحين تشكيل حكومة جديدة في الخريف المقبل.