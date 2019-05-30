خامنئي : نرفض التفاوض مع امريكا وصفقة القرن مصيرها الفشل

أكد قائد الثورة الاسلامية علي خامنئي رفضه اجراء المفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية، معتبرا ان المفاوضات مع امريكا لافائدة منها و تلحق الضرر بالبلاد، مشددا على ان ان صفقة القرن مصيرها الى الفشل.

وأشار في كلمته اليوم الاربعاء لدى استقباله حشداً من الاساتذة والنخب في الجامعات الايرانية، إلى اليقظة التي تتحلى بها ايران ازاء الخداع الامريكي لتمرير" تكتيك المفاوضات في ظل استراتيجية ممارسة الضغط"،بحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء .

وأكد أن "يوم القدس لهذا العام يعد اكثر اهمية من الاعوام الماضية لان امريكا وبعض اذيالها تسعى من خلال صفقة القرن أن تجعل القضية الفلسطينية طي النسيان في العالم ،الا انهم سيفشلون في ذلك".

وقال : فلهذا ان المسيرات الشعبية ليوم القدس في هذا العام للدفاع عن فلسطين تعد اكثر أهمية.

وأضاف:" ان الدفاع عن فلسطين ليست قضية اسلامية بحتة بل قضية انسانية وضميرية الا ان لدى المسلمين لها طابع شرعي وديني".

وأكد قائد الثورة الاسلامية ان البلاد لن تجري مفاوضات بشان الخطوط الحمراء للثورة، مضيفا" لن نجري مفاوضات ازاء قدراتنا العسكرية، ان معنى المفاوضات في هذه القضية هو ابرام صفقة اي التخلي عن قدراتنا الدفاعية".

واشار قائد الثورة الى قدرات البلاد النووية والعلمية وقال : رغم القدرات العلمية الكبيرة في المجال النووي الا اننا لا نسعى ابدا وراء السلاح النووي، لان من منطلق مبادئنا نعتبر امتلاك الاسلحة النووية او الكيمياوية حراما من الناحية الفقهية والشرعية".

وأضاف: نحن نعارض بشكل اساسي انتاج اسلحة الدمار الشامل، الا اننا بحاجة الى تخصيب اليورانيوم لانه نعتبر هذه الحاجة المستقبلية للبلاد، واذا لم نقم اليوم بتعزيز قدراتنا في هذا الشان فان خلال السنوات الـ 10 المقبلة يجب ان نبدأ من الصفرفي هذا المجال".

وتشهد منطقة الخليج توترا بين والولايات المتحدة وإيران حيث هددت الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40%من امدادات النفط العالمية عقب قيام واشنطن بتشديد العقوبات على إيران وبصفة خاصة النفط.

ودفعت الولايات المتحدة بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة رغم اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب بانه لايرغب في الدخول في حرب مع ايران ، ومن جانبه أعرب على خامنئي المرشد الأعلي الإيراني عن عدم رغبة بلاده في الدخول في حرب مع الولايات المتحدة.