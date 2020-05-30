قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق «تحيا مصر»، إن الصندوق أطلق ثلاث قوافل من أكبر القوافل الإنسانية من المجتمع المدني والحكومة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، لافتًا إلى أن الصندوق بدأ بأربع محافظات كأسيوط وسوهاج ودمياط، ثم وصل لـ22 محافظة في القافلة الثانية، ثم باقي المحافظات؛ للوصول إلى القرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «الأولى»، صباح السبت، أن القوافل وصلت إلى أكثر من 550 ألف أسرة شديدة الاحتياج، طبقًا للدراسات وليس بشكل عشوائي، موضحًا أن الفكرة الأساسية للصندوق هو إيجاد كيان يعاون أجهزة الدولة في الأوقات العادية في مختلف مجالات التنمية، أو أوقات الأزمات والكوارث.

ولفت إلى إطلاق الصندوق لمبادرة «نتشارك هنعدي الأزمة» منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن الصندوق فكر في منهج للمشاركة كحكومة ومجتمع مدني وبنوك وأفراد؛ من أجل السير في اتجاه واحد للترشيد من الموارد وتحديد الأهداف في ظل الأزمة.

وأوضح المتحدث باسم صندوق تحيا مصر أن الصندوق استهدف العمل على محورين أولهما دعم القطاع الطبي، عبر التواصل مع وزارة الصحة والسكان، وهيئة الشراء الموحد، وإدارة الخدمات الطبية في القوات المسلحة؛ لتدبير الاحتياجات من مساهمات المصريين، متابعًا أن الصندوق وفر من خلال المحور الأول 1000 مضخة حقن للعناية الحرجة، و200 جهاز تنفس صناعي، و100 ألف كمامة، وبوابات التعقيم في الجهات التي تشهد تزاحمًا وإقبالًا من المصريين في الأماكن الحكومية.

وأشار إلى أن المحور الثاني هو دعم بعض الفئات المتضررة كالعمالة غير المنتظمة، والأسر الأولى بالرعاية، عبر تكثيف الجهود خلال الفترة الماضية على الأسر الأولى بالرعاية بشكل عام، والعمالة بشكل خاص، قائلًا إن الدعم تم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وإحصاءات الجهاز التعبئة العامة والإحصاء، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني.