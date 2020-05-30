وزير الإسكان يشهد التشغيل التجريبي لكوبري جديد بـ6 أكتوبر تمهيدا لافتتاحه

أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، زيارة تفقدية لعدد من مشروعات مدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

تفقد الوزير ومرافقوه التشغيل التجريبي لكوبري رقم (2) اتجاه طريق الواحات تمهيدًا لافتتاحه، ضمن 6 كباري تهدف لتحقيق السيولة المرورية في تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري الأوسطي.

وأشار الجزار إلى أنه جار تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية "كباري وأنفاق وكباري مشاة"، بالإضافة إلى الطريق الدائري الأوسطي من تقاطعه مع طريق الفيوم مرورا بتقاطعه مع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة بإجمالي طول 30 كيلومترا؛ بهدف تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة، وسهولة ربط المدينة بالمحافظات والأقاليم المجاورة.

وتفقد الوزير ومرافقوه أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، حيث تشمل الأعمال رفع كفاءة الطريق الرئيسي وتنفيذ طريق داعم في الاتجاهين بإجمالي طول 35 كيلومترا.

كما تابع أعمال إنشاء نفق في الاتجاه من أكتوبر إلى الدائري، وإنشاء كوبري من اتجاه الدائري إلى طريق الفيوم، لتخفيف الكثافة المرورية بهذه المنطقة حيث يبلغ زمن التوقف في ساعات الذروة أكثر من 30 دقيقة.

وشدد على ضرورة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية المختلفة التي يتم تنفيذها في المواعيد والجداول المتفق عليها، لما ستسهم فيه من تحقيق سيولة مرورية كبيرة.

وبحسب بيان لوزارة الإسكان، فقد اطمأن الدكتور عاصم الجزار على اتخاذ جميع شركات المقاولات المنفذة للمشروعات للإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء جميع العاملين للكمامات، مشيرا إلى أن صحة وسلامة العاملين في المشروعات تأتي على أجندة الأولويات.