محامو الأمريكي جورج فلويد يطالبون بتشريح مستقل لجثمانه

ذكر محامو أسرة جورج فلويد، الذي توفي على أيدي الشرطة الأمريكية أنهم يريدون تشريح مستقل للجثة، بعد أن أثار الطبيب الشرعي شكوكا من أن الاختناق هو سبب الوفاة.

وانتشر مقطع فيديو يوم الثلاثاء الماضي يظهر ضابط شرطة، يدعى ديريك شوفين وهو يضغط بركبته على عنق فلويد، لأكثر من ثماني دقائق بينما كان يتلوى من الألم ويتوسل "لا استطع التنفس" وتوفي فلويد بعد ذلك بفترة وجيزة.

وانتشرت احتجاجات عنيفة في مختلف أنحاء المدن الأمريكية، على الرغم من توجيه اتهامات لرجل الشرطة بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد.

وطبقا لمذكرة الاعتقال، ذكر الطبيب الشرعي أنه يشكك في اختناق فلويد، قائلا إن مشكلات صحية ومسكرات محتملة في دم الضحية /46 عاما/، ربما تكون السبب في وفاته.

وتواصلت الاحتجاجات على وفاة الرجل الأسود أثناء اعتقال الشرطة له في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا بوسط غرب الولايات المتحدة في وقت متأخر من مساء الجمعة في انتهاك لحظر التجول الذي فرضته الشرطة.

وأظهرت صور بثتها شبكات تلفزيونية إخبارية أمريكية المتظاهرين وهم يسيرون في الشوارع.

وأصدر عمدة مينيابوليس جاكوب فراي قرارا بحظر تجول ليلى في جميع أنحاء المدينة اعتبارا من الساعة 8 مساء الجمعة (0100 من صباح السبت بتوقيت جرينتش) ويمتد حتى مساء يوم غد الأحد، مشيرا إلى "احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات المدنية أو الشغب".