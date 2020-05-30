نعت الفنانة نبيلة عبيد الفنان حسن حسني، قائلة: «نعزي أنفسنا لأننا فقدنا ممثل عظيم وكوميديان محترم».

وعند توجيه السؤال لها، عما إذا كانوا يشعرون بالقلق أثناء تصوير مسلسل «سكر زيادة»، في ظل انتشار فيروس كورونا، قالت «عبيد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إن فريق العمل كان يصور مشاهد من المسلسل في لبنان، وكان قد تم إتمام مرحلة كبيرة في التصوير، مشيرة إلى أن الشعب والحكومة اللبنانية ملتزمين بشدة بالاجراءات الاحترازية والوقائية.

وعن استضافتها في برنامج «رامز مجنون رسمي»، عقبت: «أنا بقالي 8 سنين بعتذر عن برامج المقالب لأني ماقدرش عليها لأن تركيبتي بخاف»، موضحة أنه كان قد تم إبلاغها أنها ستجري حوارًا مع الإعلامية اليمنية «أروى»، دون أن تعلم أنه برنامج للمقالب.

وتوفي فجر اليوم الفنان حسن حسني عن عمر يناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض.