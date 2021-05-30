 اتحاد السلة يهنئ الزمالك بعد تتويجه ببطولة إفريقيا - بوابة الشروق
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اتحاد السلة يهنئ الزمالك بعد تتويجه ببطولة إفريقيا

علي البحيري
نشر في: الأحد 30 مايو 2021 - 6:19 م | آخر تحديث: الأحد 30 مايو 2021 - 6:19 م

قدم إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة دكتور مجدي أبو فريخة التهنأة لنادي الزمالك متمثلا في مجلس إدارته برئاسة حسين لبيب وفريقه من جهاز فني ولاعبين وجماهير الزمالك وكرة السلة المصرية بعد التتويج ببطولة إفريقيا للأندية.

وظهر نادي الزمالك بشكل يشرف كرة السلة المصرية منذ اليوم الأول بالبطولة التي أقيمت في رواندا وهو ما تمثل في تحقيق الفوز في كافة المباريات بأداء مشرف ونتيجة مستحقة.

ونجح الزمالك في الفوز بالبطولة المقامة تحت رعاية دوري المحترفين لكرة السلة NBA للمرة الأولى، والتي حصل عليها من قبل مرة واحدة عام ١٩٩٢.


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