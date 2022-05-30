 بوتين يبحث هاتفيا اليوم مع أردوغان تطورات الأوضاع في أوكرانيا - بوابة الشروق
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بوتين يبحث هاتفيا اليوم مع أردوغان تطورات الأوضاع في أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 9:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 9:33 ص

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثة هاتفية، اليوم الاثنين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية، أن الزعيمين سيبحثان مجددا الوضع في أوكرانيا في سياق مواصلة روسيا لعملياتها العسكرية في البلاد.

وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن يجري أردوغان محادثة هاتفية اليوم أيضا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

جدير بالذكر أن تركيا قامت بالكثير من الجهود خلال الفترة الماضية في محاولة منها لحل الأزمة في أوكرانيا. وكان وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا عقدا لقاء في تركيا في مارس، إلا أنه لم يسفر عن تقارب يوقف الحرب.

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