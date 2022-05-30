عبد الكبير الوادي يطلب مهلة جديدة بشأن تمديد تعاقده مع سموحة

طلب المغربي عبد الكبير الوادي من عبدالحميد بسيوني المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي سموحة، منحه مهلة للتفكير بشأن تمديد تعاقده مع الفريق الساحلي لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي له.

وينتهي عقد عبد الكبير الوادي مع سموحة بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادٍ قبل انتهاء عقده بستة أشهر.

وأبدى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لسموحة، للاعب رغبته في الإبقاء عليه وتمديد تعاقده مع الفريق، خصوصًا أنه واحد من العناصر المتميزة التي يعتمد عليها بصفة أساسية.

وكان عبد الكبير الوادي قد أبدى خلال وقت سابق ترحيبه بالرحيل عن سموحة، في حالة تلقيه عرضًا من أحد أندية القمة سواء الأهلي أو الزمالك.