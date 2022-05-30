بايدن: لن نرسل لأوكرانيا أنظمة صواريخ قادرة على بلوغ روسيا

استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، تسليم أوكرانيا أنظمة قاذفات صواريخ بعيدة المدى قادرة على بلوغ روسيا رغم المطالب المتكررة من كييف للحصول على هذه الأسلحة.



وقال بايدن للصحفيين الاثنين: "لن نرسل لأوكرانيا أنظمة صواريخ قادرة على بلوغ روسيا".



وتم التطرق إلى مسألة التسليم هذه في الأسابيع الماضية لكن بدون تأكيدها.



وسعى مسئولون أوكرانيون للحصول على أنظمة بمدى أطول تعرف باسم أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق (إم.إل.آر.إس) التي يمكنها أن تطلق وابلا من الصواريخ يقطع مئات الأميال.



وذكرت شبكة "سي.إن.إن" وصحيفة واشنطن بوست، الجمعة، أن إدارة بايدن تميل إلى إرسال هذا النظام ونظام آخر يعرف اختصارا باسم (إتش.آي.إم.إيه.آر.إس) سريع النقل في إطار حزمة مساعدات عسكرية أكبر لأوكرانيا.



ولم يتضح ما هو النظام الصاروخي الذي كان بايدن يشير إليه في تصريحاته.



وحثت الحكومة الأوكرانية الغرب على تزويدها بأسلحة أطول مدى حتى تتمكن من قلب موازين الحرب التي دخلت شهرها الرابع.



وقال مسئولون أمريكيون إنه يجري بحث إرسال مثل تلك الأسلحة.