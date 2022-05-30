جامعة الإسكندرية تنظم قوافل طبية بمنطقة كينج مريوط وقرية الدلنجات في البحيرة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد عبدالعظيم أبو النجا، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة، عددا من القوافل الطبية المجتمعية المتكاملة، وذلك على مدار يومين، إلى منطقة كينج مريوط بغرب الإسكندرية وقرية الدلنجات بالبحيرة، ضمن مبادرة "حياة كريمة" لخدمة أهالى هذه المناطق وتفعيلاً للتكامل بين الجامعات فى خدمة المجتمع.

صرحت الدكتورة وفاء السحلى مقرر القوافل الطبية والأستاذ بكلية الطب، بأن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على أهالى منطقة كينج مريوط فى مختلف التخصصات الطبية، حيث تم توقيع الكشف على 73 حالة فى تخصص أورام الثدي، وتحويل 13 حالة منهم إلى المستشفى الرئيسي الجامعي، وكذلك توقيع الكشف على 21 حالة نفسية وعصبية، و130 حالة أطفال، و77 جلدية، و96 أمراض نسا، و81 باطنة، و15 جراحة، و43 صدرية، و120 عظام، و70 أنف وأذن، و30 أسنان، وفى اليوم التالى اتجهت القافلة إلى قرية الدلنجات حيث قامت بتوقيع الكشف على 105 حالات أطفال، و113 أسنان، و95 جلدية، و13 نسا، و130 باطنة، و105 رمد، و170 عظام، و27 صدرية، و30 أشعة، و10 جراحة.

وأشارت، في بيان اليوم الإثنين، إلى أن القافلة تضمنت جانبا مجتمعيا توعويا خدميا ترفيهيا بالتعاون مع نادي روتاري وشركة البتروكيماويات، حيث قامت كلية التربية النوعية تحت إشراف الدكتورة بهية الإخريطي بتنفيذ عدة ورش لتعليم الرسم والتلوين للأطفال وتعليم صناعة الحلويات والملابس والمنسوجات والتدريب على بعض الأشغال اليدوية.

وتابعت: كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة والمسابقات الرياضية من جانب كليتي التربية الرياضية بنين وبنات تحت إشراف الدكتور مهاب عبدالرازق، والدكتورة نيفين ممدوح، وتنظيم دورة توعية وإرشاد نفسي للأمهات تحت إشراف الدكتورة سحر شريف.