خطة النواب تطالب الحكومة بإعادة النظر في موازنة البحث العلمي

طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مجلس الوزراء بضرورة إعادة النظر في مخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمي والمستشفيات الجامعية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعات (القاهرة– عين شمس– حلوان)، والمركز القومي للبحوث، عن العام المالي 2022/ 2023، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وقال سالم إن وزارة التعليم العالي طلبت تخصيص حوالي 8.5 مليار جنيه للبحث العلمي، إلا أن وزارة المالية قررت تقليل الاعتمادات المطلوبة بقيمة 2.8 مليار جنيه بنسبة 66% عن احتياجات الوزارة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتطلب تدخلا من الحكومة ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وليس وزارتي المالية والتخطيط فقط.



وأوضح أن هناك ضرورة لإعادة النظر أيضا بمخصصات المستشفيات الجامعية بالعام المالي الجديد، وأن هناك زيادة سكانية وتضخم وتراجع في قيمة العملة المحلية، لافتا إلى أنه كان يجب على الحكومة مراعاة تلك التغيرات عند تحديد مخصصات المستشفيات الجامعية، مؤكدا على ضرورة دعم مخصصات الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) بموازنة المستشفيات الجامعية.