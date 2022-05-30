قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني لاقت ردود أفعال غير مسبوقة، مشددًا على أهمية الاشتباك معها بشكل جدي واستثمارها؛ لأنها «فتحت السقف مرة واحدة».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الاثنين، أن المجال العام في مصر عانى من انغلاق لمدة 8 سنوات، مؤكدًا أن الكل راغب في المشاركة بالحوار الوطني.

وذكر أن شروط نجاح الحوار تشمل بناء الثقة بين الأطراف، وتعامل القوى السياسية مع دعوة الدولة بجدية وموضوعية واحترافية، وعدم حدوث مزايدات من طرف على طرف آخر، والاتفاق على أولويات وأجندة العمل، مضيفًا: «الدعوة جعلت أحلامنا وطموحاتنا تلامس السماء».

وأوضح رئيس المصرية لحقوق الإنسان، أن أولويات الحوار مرتبطة بالإصلاح السياسي والاقتصادي الجذري، وكذلك تحقيق إصلاح اجتماعي وأمني، فضلًا عن قضية التنمية وما تشمله من إصلاح التعليم والصحة والبنية التحتية.

وأشار إلى أن أغلب الأحزاب السياسية عبرت في اجتماعها عن الرغبة في تغيير قانون 40 لعام 1977 الخاص بالأحزاب السياسية، وإلغاء لجنة شؤون الأحزاب، ووجود طرق لتمويل الأحزاب، حتى لا تضطر أن تقع فريسة لبعض رجال الأعمال.

ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحدد 3 مسارات غاية في الأهمية، لافتًا إلى أهمية تعزيز فلسفة الحد من العقوبة السالبة للحرية، من خلال تغيير قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية للحد من الحبس الاحتياطي.