ميقاتي يبحث تطورات مشروعات البنك الدولي في لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، تطورات المشروعات التي ينفذها البنك الدولي في لبنان.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه.

كما بحث ميقاتي مع سفير بريطانيا في لبنان يان كولارد الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة، وذلك خلال لقائهما بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وفي السياق ذاته، التقى ميقاتي مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض للاطلاع على مشاركة الوزير في اجتماعات منظمة الصحة العالمية التي عقدت في جنيف، وأجواء هذه الاجتماعات وأهدافها والقرارات المهمة التي اتخذت على صعيد الصحة العالمية.

وتحولت حكومة ميقاتي إلى تصريف الأعمال بمهام محدودة منذ 22 من الشهر الجاري، وذلك لحين تشكيل حكومة جديدة.