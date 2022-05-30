 ميقاتي يبحث تطورات مشروعات البنك الدولي في لبنان - بوابة الشروق
الإثنين 30 مايو 2022 2:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

ميقاتي يبحث تطورات مشروعات البنك الدولي في لبنان

أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 2:19 م | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 2:19 م

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، تطورات المشروعات التي ينفذها البنك الدولي في لبنان.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه.

كما بحث ميقاتي مع سفير بريطانيا في لبنان يان كولارد الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة، وذلك خلال لقائهما بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وفي السياق ذاته، التقى ميقاتي مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض للاطلاع على مشاركة الوزير في اجتماعات منظمة الصحة العالمية التي عقدت في جنيف، وأجواء هذه الاجتماعات وأهدافها والقرارات المهمة التي اتخذت على صعيد الصحة العالمية.

وتحولت حكومة ميقاتي إلى تصريف الأعمال بمهام محدودة منذ 22 من الشهر الجاري، وذلك لحين تشكيل حكومة جديدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك