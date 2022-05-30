أكد رئيس البرلمان الفنلندي ماتي فانهانين، اليوم الإثنين، أن عضوية فنلندا المحتملة في حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ستزيد بالتأكيد من الاستقرار عبر منطقة البلطيق.

ونقلت شبكة يلي الفنلندية عن فانهانين قوله خلال جلسة الربيع للجمعية البرلمانية لحلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس :" واثقون من أن عضوية فنلندا في الناتو ستزيد من استقرار منطقة بحر البلطيق وتعزز الأمن في المحيط الأطلسي"..مشيرا إلى أن قرار بلاده بالانضمام إلى الحلف كان غير موجه تجاه أي شخص أو دولة على وجه الخصوص.

وأوضح بقوله: "قرار الانضمام استند إلى تحليل دقيق للبيئة الأمنية، وفي عملية ديمقراطية وحظى بتأييد شعبي واسع في جميع أنحاء البلاد."

وكان من المقرر عقد جلسة الناتو في العاصمة الأوكرانية كييف، ولكن تم نقلها إلى فيلنيوس بسبب التدخل الروسي في أوكرانيا، فيما تمت دعوة فانهانين إلى الجلسة مع نظيره السويدي ، رئيس البرلمان أندرياس نورلين.

وتهدف الجلسة من بين أمور أخرى إلى "إظهار دعم الحلف الثابت لأوكرانيا وتصميمه على ردع أي تهديد لأعضاء الناتو والدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو".

وكانت فنلندا والسويد قد تقدمتا بطلب رسمي لعضوية الناتو منذ ما يقرب من أسبوعين، وقبل أن يتم قبولهم في الحلف، يتعين على جميع الدول الثلاثين الأعضاء في الناتو التصديق على الطلب.

وتعارض روسيا، انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، فيما تقول فنلندا إن انضمامها إلى حلف الشمال الأطلسي لا يعتبر تهديدا لموسكو، مؤكدة على أنها تريد الحفاظ على الحدود المشتركة سلمية مع روسيا.