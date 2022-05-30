وزير الخارجية البولندي يزور كازاخستان وأوزبكستان ومنغوليا الأسبوع الجاري

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يزور وزير خارجية بولندا، زبيجنيو راو بزيارة إلى كازاخستان وأوزبكستان ومنغوليا هذا الأسبوع بصفته رئيسا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان اليوم الاثنين: "بين 31 مايو و6 يونيو، يتوجه وزير الخارجية البولندي إلى كازاخستان وأوزبكستان ومنغوليا في زيارة رسمية أخرى بصفته الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأضافت أن زيارة راو إلى آسيا الوسطى تهدف إلى "تعزيز الروابط التي تربط هذه الدول بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وإبراز التزامها بأهداف المنظمة وأنشطتها، فضلا عن الإعراب عن دعم المنظمة للإصلاحات الجارية في هذه الدول"، بحسب وكالة الأنباء البولندية "باب".

وأشارت وزارة الخارجية البولندية إلى أن راو سيلتقي في كازاخستان بالرئيس قاسم جومارت توكاييف ورئيسي البرلمان مولان أشيمباييف ويرلان كوشانوف ونائب وزير الخارجية أكان رحمتولين.

ومن المقرر أن يلتقي راو في أوزبكستان مع الرئيس شوكت ميرزيوييف والنائب الأول لوزير الخارجية فلاديمير نوروف ورئيسي البرلمان تنزيلا نارباييفا ونوردينجان إسماعيلوف.

وفي منغوليا، سيجري راو محادثات مع الرئيس أوخناجين خورلسوخ ، ورئيس الوزراء لوفسانامسرين أويون إردين ، ووزير الخارجية باتسيتسيج باتمونخ.