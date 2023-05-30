إزالة 42 حالة تعدٍ بنطاق 9 مراكز في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كل قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم وردع المخالفين، وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.



وأكد التنسيق بين كل الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة، والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها.



وذكرت بلبع، في بيان لها اليوم الثلاثاء، شهدت مدن ومراكز المحافظة عددًا من الحملات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وأسفرت عن تنفيذ 42 قرار إزالة بنطاق 9 مراكز على مساحة 33765 مترًا مربعًا.



وشددت نائب المحافظ، على ضرورة المتابعة الدورية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.