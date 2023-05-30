وصول الطائرة الإغاثية العاشرة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني

وصلت إلى مطار بورتسودان الدولي اليوم الثلاثاء، الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة، وتحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك يأتي ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.