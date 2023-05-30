 وصول الطائرة الإغاثية العاشرة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 مايو 2023 11:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

وصول الطائرة الإغاثية العاشرة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 11:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 11:38 ص
وصلت إلى مطار بورتسودان الدولي اليوم الثلاثاء، الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة، وتحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك يأتي ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك