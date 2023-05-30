 سفير السعودية لدى بيروت يثمن تعاون جميع القوى اللبنانية لتحرير المواطن السعودي - بوابة الشروق
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سفير السعودية لدى بيروت يثمن تعاون جميع القوى اللبنانية لتحرير المواطن السعودي

بيروت - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 11:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 11:10 ص

ثمن السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، اليوم الثلاثاء، تعاون جميع القوى لتحرير المواطن السعودي المخطوف.

ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية على موقعها الإلكتروني اليوم عن السفير بخاري قوله: "نتوجه بالشكر إلى قيادة الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات"، مثمنا تعاون جميع القوى اللبنانية وعلى رأسهم وزير الداخلية بسام مولوي وقائد الجيش جوزيف عون.

وكان الجيش اللبناني ذكر في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف".

وأكد وزير الداخلية بسام مولوي أن "تكامل الجهود وتوحيدها أدى إلى تحرير المخطووف السعودي من قبل مخابرات الجيش في منطقة البقاع".


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