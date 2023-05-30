 أوكرانيا تشكر الدنمارك على مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 2.6 مليار دولار - بوابة الشروق
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أوكرانيا تشكر الدنمارك على مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 2.6 مليار دولار


نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 7:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 7:33 ص

شكر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف القيادة الدنماركية لدعمها الثابت لأوكرانيا وللمساعدات العسكرية الإضافية بقيمة 2.6 مليار دولار.
وقال ريزنيكوف في تغريدة على تويتر - وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الإثنين: "أنا ممتن لرئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، ووزير الدفاع بالوكالة ترولز لوند بولسن، وحكومة الدنمارك للموافقة على مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي لأوكرانيا لتعزيز القدرات الدفاعية للجيش الأوكراني".
وفي أواخر مايو، أطلقت الدنمارك أيضا صندوقًا استثماريًا خاصًا لأوكرانيا بقيمة إجمالية قدرها 1 مليار كرونة دانمركية (حوالي 133 مليون دولار).


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