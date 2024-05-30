طيارو المقاتلات في سويسرا يتلقون تدريبا على الإقلاع والهبوط الطارئ على الطرق السريعة

من المقرر أن يتلقى طيارو المقاتلات في سويسرا، تدريبا الأسبوع المقبل، على عمليات الإقلاع والهبوط الطارئة على الطرق السريعة.

وقالت القوات الجوية السويسرية اليوم الخميس، إنه من المقرر أن تشارك ثماني طائرات من طراز "إف/إيه -18" في التدريبات المقررة في الخامس من يونيو المقبل.

وأوضحت القوات الجوية السويسرية، أن الاختبار ضروري، لأن جميع موارد القوات الجوية تتركز حاليا في المطارات العسكرية الثلاثة في بايرن وميرينجن وإمين"، مضيفة أن "هذا يجعلها عرضة للهجوم من قبل أنظمة أسلحة العدو بعيدة المدى.

وستساعد التدريبات القوات الجوية على التدرب على توزيع القوات والمعدات بأنحاء البلاد في أسرع وقت ممكن.