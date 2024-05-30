 حماس: لن نقبل التفاوض في ظل الإبادة المتواصلة لشعبنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس: لن نقبل التفاوض في ظل الإبادة المتواصلة لشعبنا

وكالات
نشر في: الخميس 30 مايو 2024 - 9:46 م | آخر تحديث: الخميس 30 مايو 2024 - 9:46 م

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، مساء الخميس، أنها والفصائل الفلسطينية "لن تقبل التفاوض" بغية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل "في ظل عدوان وقتل وتجويع وإبادة" للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في أول تعليق للحركة على إعلان هيئة البث الاسرائيلية، الثلاثاء، أن تل أبيب سلمت الوسطاء المصريين والقطريين اقتراحها لتجديد مفاوضات تبادل الأسرى مع "حماس"، ووقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الحركة، في بيان نشرته عبر منصة تليجرام، إنها أبدت "مرونة وإيجابية مع جهود الوسطاء على مدى جميع جولات التفاوض غير المباشرة السابقة وصولا لإعلان الموافقة على مقترح الإخوة الوسطاء في السادس من مايو الجاري".

وتابعت: غير أن الاحتلال استخدم هذه المفاوضات غطاء لاستمرار العدوان والمجازر ضد شعبنا الفلسطيني، ورد على موقفنا الإيجابي باجتياح مدينة رفح واحتلال المعبر، وقدم ملاحظات تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء.

وشددت الحركة على أنها "والفصائل الفلسطينية لن تقبل أن تكون جزءا من هذه السياسة باستمرار المفاوضات في ظل عدوان وقتل وحصار وتجويع وإبادة جماعية لشعبنا".

وتابعت: "أبلغنا الوسطاء اليوم (الخميس) موقفنا الواضح أنه في حال أوقف الاحتلال حربه وعدوانه ضد شعبنا في غزة استعدادنا التوصل لاتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة".


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