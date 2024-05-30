الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار حكومة سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار الذي اتخذته حكومة سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين، وإحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الخميس، إن سلوفينيا بهذه الخطوة المهمة، تعبر عن التزامها الثابت بحل الدولتين القائم على إنهاء الاحتلال، وتحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأكدت أن هذا الاعتراف يأتي انسجاما مع القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الأمر الذي سيساهم بشكل إيجابي في جميع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي هذا الصدد، دعت الوزارة، مرة أخرى، جميع الدول، خاصة الأوروبية، التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى المضي قدما بالاعتراف كخطوة نحو إنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود من الاحتلال، والاعتراف بحقوقه وتطلعاته غير القابلة للتصرف في تقرير المصير بدولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتعترف أكثر من 140 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، في أنحاء العالم، بفلسطين كدولة ذات سيادة، وظلت دول غرب أوروبا والولايات المتحدة تمثل الاستثناء لفترة طويلة، لكن قوة الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطين تزايدت مع استمرار الصراع في غزة.